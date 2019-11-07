За прогулы школьников родителей ждут штрафы: все детали

За длительные прогулы школы без уважительных причин родители ребенка могут заплатить до 1700 грн штрафа.

Как рассказала юрист Людмила Куса, в постановлении Кабинета министров № 684 сказано, что при отсутствии учеников на уроках в течение 10 рабочих дней подряд без уважительных причин школа обязана предоставить информацию службе по делам детей. Те могут сообщить в полицию, после чего родителям может грозить штраф, пишет "Сегодня".

Нацполиция и служба по делам детей должны провести проверку. После этого устанавливается наличие или отсутствие в действиях родителей ребенка правонарушения, предусмотренного ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей).

Если органы Нацполиции устанавливают наличие правонарушения, то на родителей такого ребенка составляется административный протокол, который направляется в суд для рассмотрения.

За прогулы школьников родителей ждут штрафы Судебно-юридическая газета

"Если судом будет установлено, что имело место уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей, что повлекло за собой пропуск ребенком занятий в школе, суд может принять решение о привлечении родителей к ответственности", – пояснила Куса.

Она добавила, что за это правонарушение можно получить предупреждение или штраф в размере от 850 грн до 1700 грн. Если ситуация повторится, то родителям грозит штраф в размере от 1700 до 5100 грн.

"До августа 2018 года штраф, который угрожал родителям, был от 17 до 51 грн. Следует отметить, что новые нормы законодательства действуют уже два года. А судебная практика уже имеет прецеденты привлечения к ответственности родителей за пропуск детьми школьных занятий", – подытожила Куса.

За прогулы школьников родителей ждут штрафы 06237.com.ua

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