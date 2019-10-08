За час – 1600 гривен! В Виннице родители пожаловались на поборы в школе

В винницкой школе №19 возник скандал, потому что родителей 1-А класса заставляют платить 1600 гривен за час в группе продленного дня.

Соответствующее обращение с жалобами на то, что не с кем оставлять учеников после занятий, жители написали заместителю мэра Галине Якубович и пригрозили обратиться к Зеленскому, если их не услышат, пишет Винницкая Волна.

"На собрании родители первоклассников обратились к дирекции школы создать группу продленного дня, потому что не с кем оставлять детей. Им ответил директор, что создать бесплатную группу нет возможности, только платную за 1600 гривен в час. При минимальной зарплате и 1600 гривен, извините, это что за тариф такой? Помогите родителям. Приезжайте в школу и посмотрите. Если нет, то будем обращаться к Зеленскому", – говорится в обращении.

Якубович ответила, что в школе № 19 предусмотрена только одна бюджетная группа продленного дня для 30 учеников начальной школы, к которой в первую очередь относят детей социально уязвимых категорий.

Как вывод – родители учащихся 1-х классов совместно с администрацией заведения приняли решение о создании кратковременной хозрасчетной группы продленного дня в рамках сотрудничества с Центром дополнительного образования.

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