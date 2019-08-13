"Я своими руками резала мозг": украинки рассказали об обучении в школах США

Трое девушек из Константиновки (Донецкая область) в 2018 году победили в отборе и по программе обмена для старшеклассников Flex полетели в США. Они год жили в разных штатах – во Флориде, Неваде и Миссури, учились в местных школах и жили в хост-семьях.

Как пишут СВОИ.CITY, Оля Ворошнина изменила хост-семью, поскольку в первой были маленькие дети, поэтому интересы довольно отличались.

"Первые четыре месяца, кроме школы и дома, я почти ничего не видела. Меня часто не пускали гулять с друзьями. В школе я нашла семью, готовую взять меня к себе, с ними отношения сложились значительно лучше", – рассказала Ворошнина.

Участницы программы Flex svoi.city

Когда в американской школе узнали, что Оля из Европы, то все хотели подружиться с ней. Девушка выбрала предметы, которых не было в 11-м классе в украинской школе: кухня – во время занятий готовили различные блюда и потом ели их, и уроки рисования – когда давали много материалов, и никто не говорил, как рисовать.

"В некоторых классах стояли диваны вместо парт, в других учителя для мотивации приносили детям перекусы – бутерброды, печенье, иногда эту пищу даже привозили из ресторанов", – поделилась Ворошнина.

Однако во время празднования Рождества девушка поняла, что скучает по родным.

"У меня было около 30 подарков, я почувствовала, что такое американское Рождество. А вообще на праздники больше всего хочется домой. Ты в чужой стране, в чужой семье. В Америке я поняла, как люблю Украину и какова моя страна прекрасна", – рассказала Оля.

Участницы программы Flex svoi.city

Оля Сахно жила в богатой семье на ферме. Ей не позволяли смотреть сериалы по ее желанию, только в их присутствии и те, что про ковбоев. Также Оля помогала ухаживать за лошадьми на ферме. В школе домашнее задание давали редко. Однако за пропуск уроков можно было получить штраф – 100 долларов за пропуск 5 дней обучения.

"Некоторые знали свой родной язык – английский – хуже меня. Иногда в классах чувствовался запах травы, которую курили ребята, с дисциплиной там намного хуже, чем в украинской школе", – поделилась Сахно.

Оля Сахно svoi.city

София Пилипенко жила в штате Невада в семье, где отец работал инженером на корабле, поэтому его большую часть времени дома не было.

"Самое интересное, что было в школе, – уроки анатомии. На уроке биологии в своей украинской школе я разве что червя резала, а там за год я своими руками резала мозг, глаз, свинью, сердце. При этом учительница жаловалась, что бюджет уменьшили, а так практики было еще больше", – рассказала Пилипенко.

Слева – София Пилипенко svoi.city

Как сообщал OBOZREVATEL, В США в школе возник скандал, потому что администрация установила требования к прическам афроамериканских учеников.

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