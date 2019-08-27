"Я против!" Гриневич прокомментировала предложение Минфина по увеличению нагрузки на учителей

Министр образования и науки Лилия Гриневич выступила против предложения Министерства финансов увеличить нагрузку на учителей с 18 до 20 часов из-за повышения зарплаты педагогам.

В онлайн-трансляции в Facebook руководительница МОН заявила, что письмо финансового ведомства "О повышении эффективности использования бюджетных средств в сфере образования и науки" демонстрирует исключительно позицию Минфина, пишет Всеосвіта (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы).

"Лично я, как министр образования, категорически не разделяю увеличение нагрузки на учителей. В Украине есть перечень работ, которые не входят в педагогическую нагрузку, а вместе с тем, преподаватели их выполняют. Поэтому выглядит так, будто учителя работают исключительно 18 часов в неделю", – пояснила Гриневич.

Сторонники идей Минфина обычно приводят аргумент, что за рубежом нагрузка на учителей является большей, чем в Украине. Украинские педагоги не получают плату за проверки тетрадей, проведение индивидуальных занятий с детьми, воспитательную работу, а только за рабочее время проведенных уроков. Однако большинство иностранных коллег ведут расчет рабочих часов, учитывая все, что выполняет учитель по работе.

По словам министра, решение этого вопроса зависит от позиции нового Кабинета министров и нового главы МОН.

"Дальнейшее влияние на это будут иметь новые представители власти, но я четко заявляю свою позицию и готова ее обосновать и поддерживать ее в дальнейшем", – отметила Гриневич.

Позицию министра по увеличению нагрузки на учителей смотреть с 27:00

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриневич поделилась невероятными успехами развития инклюзивного образования в Украине.

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