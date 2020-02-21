Шестилетний школьник Айзэйя из Техаса (США) написал письмо учительнице, в котором пожелал ей оказаться в аду, потому что она отняла у него заслуженное вознаграждение – игровые доллары.

Мать мальчика вызвали в школу из-за письма. Об инциденте рассказала коллега женщины, жительница Техаса Джакия Брэдфорд в Facebook, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Bored Panda.

"Дорога Миссис Джонс, я зол на вас, потому что вы забрали мои 25 игровых долларов. Потому что я разговаривал с Коннором. Ничего страшного в этом нет, мне всего шесть, я не могу быть тихим все время. А вы смошенничали и украли мою игрушку и идете в ад, настоящий ад, и будете гореть первой, потому что вы вор. Я усердно работал за эти игровые деньги, и моя единственная молитва в церкви сегодня была о том, чтобы Бог быстро отправил вас в ад, очень быстро, а ваша новая стрижка плохая, очень плохая", – написал в письме мальчик.

Пользователи соцсети отметили, что ребенок прав. Учительница не должна отнимать у ребенка заслуженную награду за успехи во время уроков. Некоторые также писали, что педагогу еще повезло, что школьник свои эмоции поместил только на бумаге.

письмо школьника Bored Panda

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что флешмоб школьников спас девушку от самоубийства.

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