"Я бы ее избил!" Ректор Острожской академии публично набросился на студентку

Ректор Острожской академии (Ривненская область) Игорь Пасечник угрожал студентке второго курса, которая является журналисткой местного издания, потому что она послала ему информационный запрос.

Студентка в запросе поинтересовалась, сколько стоят установленные в университетском кампусе скульптуры. Однако ректор считает, что не следует отправлять информационные запросы к своему университету, потому что это противоречит неписаным правилам этики, пишет Четвертая власть (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Журналистка подала запрос 11 октября, 21 октября ее вызвал к себе декан, а на следующий день ректор собрал студентов, чтобы раскритиковать ее поступок.

"Если бы это произошло в другом вузе, тот, кто подал этот запрос, уже бы ласточкой вылетел оттуда, гарантирую", – сказал Пасечник и посоветовал "переводиться в другой вуз всем, кому что-то не нравится в Острожской академии".

Во время встречи Пасечник отметил, что информационные запросы должен получать от "чужих журналистов", а от "своих студентов – хорошие, дружеские, нравственные отношения". Также он добавил, что если бы студентка была его ребенком, то он бы ее "избил". По его словам, девушка не имеет права называть себя журналисткой, потому что не получила диплом.

"Почему я говорю, что эта студентка работала не одна и почему я уверен. Когда ты продаешь свою честность, то ты продаешь свою честь. Эта студентка могла открыть ProZorro и мы абсолютно все выкладываем на сайт. И там на сайте есть вся стоимость и вся смета, с кем мы заключали сделку. И все квитанции и т.д. размещены на сайте. Кликнув, посмотрел на сайте и имеешь информацию", – отметил ректор.

Часть скульптур у Острожской академии четвертая власть

Однако один из студентов сообщил, что на ProZorro есть не вся информация. Студентка все же получила ответ на свой запрос. В нем сообщается, что за скульптуры академия заплатила 828 тысяч гривен.

"Запомните раз и навсегда: я не боюсь ничего. И поэтому еще один такой запрос и буду говорить по-другому. Вы можете писать это, где хотите. Я еще раз говорю, что мне абсолютно все равно", – добавил Пасечник.

Медиаюрист Вита Володовская назвала действия ректора незаконными. В Законе Украины "О доступе к публичной информации" отмечается, что никто не должен объяснять, почему подает запрос. Публичную информацию любой имеет право свободно получить.

Ректор Острожской академии Игорь Пасечник Ukrainer

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