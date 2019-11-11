Высшее образование задерживает развитие деменции: опубликовано исследование

Американские ученые доказали, что высшее образование задерживает развитие деменции.

Доктор философии из Медицинского центра Университета Раш в Чикаго Роберт Уилсон и его команда исследователей изучили информацию, собранную от 2899 человек. Свои результаты они опубликовали в журнале Neurology, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Главком.

В начале исследования средний возраст добровольцев составлял 78 лет. Почти у четверти из них развилась деменция в течении восьми лет исследования. В ходе эксперимента 752 участника умерли, в 405 из них развилась деменция.

Исследователи разделили участников на три группы в зависимости от того, сколько лет они потратили на получение высшего образования: менее 12 лет, 13-16 лет и более 17 лет.

"Ученые обнаружили, что даже спустя десятилетия после того, как участники завершили обучение в университете, у тех, кто посвятил больше времени учебе, уровень когнитивных функций был выше. Однако, вопреки более ранним исследованиям, высшее образование не защитило от появления деменции в пожилом возрасте. Кроме того, исследователи не обнаружили связи между уровнем образования и времени возникновения заболевания", – говорится в сообщении.

Автор исследования Роберт Уилсон отметил, что такой результат можно объяснить тем, что обучение в высшем учебном заведении заканчивается задолго до появления первых симптомов деменции. Однако с возрастом мы можем найти для себя и другие полезные занятия, которые позволяют укрепить память и снизить риск возникновения деменции, например, изучение иностранного языка или социальную деятельность.

Отмечается, что деменция характеризуется тяжелым расстройством высшей нервной деятельности, причиной которого является органическое поражение головного мозга. Проявляется оно в резком снижении умственных способностей, в потере имеющихся знаний, практических навыков и в невозможности усвоения новых.

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