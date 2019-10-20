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"Бабушка, это же кладбище!" Школьный фотоальбом возмутил украинцев

2.8т Читать материал на украинском

Ученики лицея №38 им. В.М. Молчанова в Киеве получили выпускной фотоальбом с дизайном, схожим с тем, который применяют на надгробных памятниках.

Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовала фотограф Татьяна Барвинская. Ее внучка, закончившая 4-й класс, и пожаловалась на альбом, выполненный в черном цвете.

"О рукожо*ости. Пришел ребенок со школы, едва не плачет. "Бабушка, посмотри, какой нам фотоальбомы сделали". И протягивает мне что-то страшное и черное. "Это же кладбище! Как будто мы не младше школу закончили, а жизнь", – написала она.

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"Бабушка, это же кладбище!" Школьный фотоальбом возмутил украинцев

Коллаж

Женщина добавила, что качество самих снимков также оставляет желать лучшего. "Жаль, не знаю, как зовут автора этого "шедевра", потому что хотела бы спросить: не стыдно ли делать такое детям да еще и брать деньги", – возмутилась Барвинская.

Выпускной альбом

Выпускной альбом

facebook.com/t.barvin

Выпускной альбом

Выпускной альбом

facebook.com/t.barvin

Пользователи сети согласились с женщиной, назвав школьный альбом крайне неудачным. "Это позор, а не альбом", "Ужас", "Это что? Реклама ритуальных услуг?" – пишут в комментариях.

"Бабушка, это же кладбище!" Школьный фотоальбом возмутил украинцев

Скрин комментариев

"Бабушка, это же кладбище!" Школьный фотоальбом возмутил украинцев

Скрин комментариев

"Бабушка, это же кладбище!" Школьный фотоальбом возмутил украинцев

Скрин комментариев

"Бабушка, это же кладбище!" Школьный фотоальбом возмутил украинцев

Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать второклассницы из школы №4 города Полтавы пожаловалась на классную руководительницу, которая травит ее ребенка.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Это не кладбище, внучок. Это Украина.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Идиоты, дембельские альбомы для ВСУшников отдали выпускникам - школьникам ... "Бабушка, это же кладбище!"
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