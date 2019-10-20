"Бабушка, это же кладбище!" Школьный фотоальбом возмутил украинцев

Ученики лицея №38 им. В.М. Молчанова в Киеве получили выпускной фотоальбом с дизайном, схожим с тем, который применяют на надгробных памятниках.

Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовала фотограф Татьяна Барвинская. Ее внучка, закончившая 4-й класс, и пожаловалась на альбом, выполненный в черном цвете.

"О рукожо*ости. Пришел ребенок со школы, едва не плачет. "Бабушка, посмотри, какой нам фотоальбомы сделали". И протягивает мне что-то страшное и черное. "Это же кладбище! Как будто мы не младше школу закончили, а жизнь", – написала она.

Коллаж

Женщина добавила, что качество самих снимков также оставляет желать лучшего. "Жаль, не знаю, как зовут автора этого "шедевра", потому что хотела бы спросить: не стыдно ли делать такое детям да еще и брать деньги", – возмутилась Барвинская.

Выпускной альбом facebook.com/t.barvin

Выпускной альбом facebook.com/t.barvin

Пользователи сети согласились с женщиной, назвав школьный альбом крайне неудачным. "Это позор, а не альбом", "Ужас", "Это что? Реклама ритуальных услуг?" – пишут в комментариях.

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

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