Выпускники школ должны выбирать профтехобразование: в МОН обратились к поступающим

Через 5 лет по крайней мере 45% выпускников школ должны выбирать профессиональное образование, так как на сегодня не хватает квалифицированных работников.

Как заявила министр образования Анна Новосад, такую цель поставил Кабинет министров, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Освіта.ua.

"Мы очень хотим, чтобы профессиональное образование стало не просто местом, где кто-то учится после 9 класса три года. Это должно быть звено образования, куда может прийти каждый взрослый, который хочет переквалифицироваться и получить быстро новую специальность и выйти на рынок труда", – подчеркнула Новосад.

В частности, Министерство образования в 2019-2020 годах планирует вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О профессиональном образовании", вместе с работодателями предложить 40 новых профессиональных стандартов, создать современные мастерские в учреждениях профтехобразования и предоставить больше автономии таким заведениям.

Выпускники школ должны выбирать профтехобразование n-slovo.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад сообщат, что Минобразования проверит заведения профтехобразования.

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