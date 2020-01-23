Выпила крысиный яд? Появились новые детали смерти студентки-африканки в Тернополе

Студентка 6-го курса Тернопольского медуниверситета Бадмус Ололаде из Нигерии, которая после провалившегося экзамена выпила неизвестное вещество, могла умереть от крысиного яда.

Такую неофициальную причину смерти сообщили OBOZREVATEL в полиции. В квартире подруги, где девушка провела свою последнюю ночь и оставила прощальную записку, обнаружили банку с крысиным ядом.

Бадмус имела проблемы в университете и сильно переживала из-за этого. Она не знала, как сообщить родителям, что нужны деньги для продолжения учебы.

Студент вуза показал журналистам прощальную записку девушки Скриншот UA: Тернополь

"Мы опросили студентов и знакомых, это более 30 человек. Рассматриваются все версии, в том числе доведение до самоубийства и убийство. Но у девушки не было никаких телесных повреждений. То есть нельзя говорить, что у нее силой заливали яд. В прощальной записке она тоже никого не обвиняла", – рассказал начальник полиции Тернопольской области Александр Богомол.

По его словам, девушку обнаружил на улице прохожий. Ее в состоянии клинической смерти госпитализировали, но спасти не удалось. Сейчас ожидают результаты экспертизы, действительно ли крысиный яд стал причиной гибели студентки.

Также отмечается, что в полиции есть доступ к мобильному телефону девушки. Это поможет правоохранителям выяснить обстоятельства трагедии.

Facebook / Бадмус Ололаде

Как сообщал OBOZREVATEL, в Измаиле (Одесская область) в общежитии повесился 20-летний студент 3-го курса государственного гуманитарного университета.

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