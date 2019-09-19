"Выйдем на протесты!" Черновицкие студенты поставили резкий ультиматум ректору

Студенты Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича требуют вернуть график обучения, который предусматривал окончания сессии до Нового года.

По новому графику период экзаменов продлится с 30 декабря по 19 января. Студенты недовольны такими изменениями. Ведь те, кто живут не в Черновцах, не смогут встретить Новый год и отпраздновать Рождество с родными, потому что в это время будут сдавать сессию, сообщает Информационное агентство АСС (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время встречи с ректором ЧНУ Романом Петришиным студенты поставили ультиматум – если к ним не прислушаются, то выйдут на протесты.

"Предварительных три года сессия заканчивалась до конца декабря, так как необходимо было экономить энергоресурсы. Однако эта экономия была совсем незначительной, поскольку преподаватели все равно ходили на работу, и корпуса университета отапливали. В этом году мы хотим провести некий эксперимент и проверить, значительные ли будут расходы, если вернемся к старому графику обучения. Студентам надо выбирать: праздновать или учиться", – объяснил Петришин.

В конце концов, ректор предложил провести сессию до Нового года, но на 2 недели сократить зимние каникулы – начать второй семестр 3 февраля 2020 года. Петришин подпишет этот приказ только после того, как соответствующее решение будет поддержано на заседании ректората.

Встреча с ректором ЧНУ АСС

Встреча с ректором ЧНУ АСС

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