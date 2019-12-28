"Выход есть!" В Украине показали реальную онлайн-травлю детей

Всеукраинская кампания против кибербуллинга Docudays UA представила мультфильмы, основанные на реальных историях детей, которые смогли защититься от онлайн-травли.

Мультфильмы советуют просматривать вместе с ребенком дома и говорить о правилах безопасности в интернете. Режиссер ролика "Как я перестала быть жертвой" Денис Сполитак отметил, что речь идет не о стандартных историях буллинга, а о более сложных и более интересных проблемах, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть анимации, доскролльте до конца страницы).

"Цель этих роликов показать детям, что выход есть. Если ты оказался/лась в ситуации кибербуллинга, никогда не надо стесняться обратиться за помощью к взрослым, потому что ситуация может стать опасной. И эти истории ярко это иллюстрируют", – объяснила Ксения Шиманская, директор правозащитного департамента Docudays UA.

20-летняя режиссер ролика "Mr. Nox" Диана Денис рассказала, что сама еще совсем недавно была подростком и наблюдала случаи онлайн-травли. Поэтому она призывает не игнорировать угрозы в интернете.

Художница-аниматорка Тереза Яковина и режиссер Юрий Юдин поместили в ролик "Как я стал киберсупергероем" три истории о травле своего главного героя, 16-летнего Дмитрия Федоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, братья Капрановы записали историю Украины на 10 минут.

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