Выбросили цветы в мусорник: школа Чернигова оскандалилась на День знаний

Черниговская школа №4 попала в скандал из-за выброшенных цветов в мусорный бак на территории школы.

Фотографию с букетами в мусорнике опубликовали в соцсети Facebook после празднования Дня знаний. Большинство пользователей сети считают, что цветы выбросили учителя, пишет "Высокий Вал" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Татьяна Червяк сообщила, что в 2019 году праздник Первого звонка проходил без цветов, поэтому предполагает, что букеты могли выбросить родители или дети.

"У нас в школе два ребенка болеют. Мы всей школой и педагогическим коллективом собираем средства для этих детей. Поэтому в канун праздника всем родителям было сообщено, что на линейку дети должны прийти без цветов. Я уверена в каждом учителе нашей школы и убеждена, что ни один педагог не поступил бы так с цветами", – объяснила она.

Цветы в помойке высокий вал

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