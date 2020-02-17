Выборы в вузе Харькова: стало известно, стал ли ректором медик-продавец младенцев

Экс-глава Львовской областной больницы скорой помощи Богдан Федак, который в 1990-х годах помогал продавать детей за границу, не стал ректором Харьковской медицинской академии последипломного образования.

14 февраля состоялся второй тур выборов, во время которых не смогли выбрать главу вуза. Напомним, на пост ректора ХМАПО претендовали доктор наук Елена Касьянова и Богдан Федак, который также известен как бывший директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на местное издание "Медиа группа Объектив".

"Во втором туре 64% избирателей проголосовали "против всех". За Касьянову свои голоса отдали 12% избирателей, за Федака – 22%", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что на должность ректора ХМАПО претендовали еще три кандидата. Однако их не допустили к конкурсу.

"Все кандидаты, которые являются штатными кадровыми сотрудниками Академии, – их кандидатуры были отклонены по непонятным причинам. Фактически коллектив был ограничен в праве свободного выбора своего руководителя. Все это не может не вызвать подозрения о коррупционной составляющей тех действий, которые происходят", – рассказал один из кандидатов, которого отстранили от участия в конкурсе, бывший ректор ХМАПО Александр Хвисюк.

Стало известно, стал ректором вуза Харькова медик-продавец младенцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ректора украинского вуза обвинили в масштабных взятках.

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