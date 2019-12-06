Выбитые зубы, сломанные очки: в Ривне третьеклассники устроили террор сверстникам

Третьеклассники школы №4 города Ривне устроили террор сверстникам, из-за чего постоянно срывается обучение в классе.

Учитель не может провести урок, потому что успокаивает неконтролируемых школьников. О конфликте написала в соцсети Facebook мать одного из учеников Анастасия Алексиюк, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "ЧаРівне".

"Дети коллективно выходят из урока в туалет, едят во время занятий. А самое главное, что они боятся отвечать на вопросы учителей из-за местного лидера разбойников – он насмехается над ними, разбивает очки одноклассников, грубо отвечает старшим людям и учителям", – рассказала Алексиюк .

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По ее словам, недавно маленький хулиган выбил три постоянные зубы одному из учеников. Родителей хулиганов устраивает поведение детей, никто не собирается возмещать убытки.

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В городском управлении образования объяснили, что ситуацию не могут решить. Перевести учеников, которые срывают уроки, без согласия родителей не имеют права.

Конфликт в классе тянется уже не первый год. Как рассказал отец третьеклассника Руслан Алексиюк, из-за разбойников сына переведут в другое учебное заведение.

"Директору безразлично, что происходит в школе. В классе постоянные конфликты. Я не позволю, чтобы моего ребенка унижали таким образом", – заявил человек.

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