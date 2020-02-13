Выберите вирус: украинских школьников начали обучать за игрой Plague Inc.

В учебнике "Биология и экология" для учащихся 11-х классов нашли практическую работу, в которой упоминается компьютерная игра Plague Inc., основной задачей которой является уничтожение жизни на Земле.

На это обратил внимание пользователь Twitter @tonyfoals и изложил задание в сеть. Автором учебника, который выдали в 2019 году, является Константин Задорожный, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Карта компьютерной игры Plague Inc. Shazoo

Игра представляет собой симулятор заболевания, основанный на достаточно сложной и реалистичной модели распространения эпидемии. Игрок контролирует болезнь, которая заразила "нулевого пациента". Он должен заразить и убить всех людей, адаптируясь к различным условиям.

Автор учебника предложил одиннадцатиклассникам смоделировать распространение глобальной инфекции, сохранить результаты и сформулировать выводы.

Практическое задание в учебнике "Биология и экология" для учащихся 11-х классов Twitter @tonyfoals

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинском учебнике по географии нашли карту драконов, а в учебнике по всемирной истории – мем Грустный Киану Ривз.

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