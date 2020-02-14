"Вы опоздали!" Зеленская отправила в школы ревизоров и нарвалась на критику

В рамках специального проекта первой леди страны Елены Зеленской по совершенствованию системы школьного питания в 500 учебных заведений Украины отправились специальные комиссии, которые должны проверить, насколько качественными являются обеды учеников.

Отмечается, что результаты проверки будут известны после 28 февраля. Об этом говорится на странице супруги президента в Facebook.

"В Украине 15 тыс. 103 школы, в которых обучается 4 млн 113 тыс. детей. Имеющаяся статистика свидетельствует, что 94,5% школ имеют столовую или буфет, чтобы обеспечивать детей горячим питанием. Та же статистика говорит, что горячие обеды в школе получают 70% учащихся, 50% из которых – бесплатно. Но все эти данные говорят о количестве, и ничего – о качестве", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская инициировала проверку школьных обедов

По ее словам, чтобы понять реальную ситуацию, а также уровень удовлетворенности учащихся и родителей школьными обедами, и было инициировано качественное исследование системы школьного питания, к которому присоединились представители разных министерств.

В рамках проекта межведомственные комиссии в частности проверят техническое состояние и оснащение школьных пищеблоков, рецептуру, по которой готовят детям обеды, меню, его калорийность и разнообразие, доступ к питьевой воде и ее качество, систему контроля качества и безопасности продуктов и условия их хранения, общее санитарно гигиенических состояние.

При этом, подчеркнула первая леди, параллельно специалисты смогут пообщаться с учениками и родителями по уровню их удовлетворенности школьным питанием, а также из первых уст получить замечания и пожелания.

"На результаты ждем уже в конце февраля. Обязательно поделюсь полученной информацией", – подытожила Зеленская.

Отметим, что в комментариях под этим постом одни подписчики выразили поддержку такой инициативе первой леди, одновременно посоветовав вскоре провести такую же проверку и в детских садах.

"Спасибо вам, госпожа Елена! Вы молодец, дети это наше будущее, поэтому все лучше нужно делать сегодня!", "Супер! Все верно! С нетерпением ждем положительных результатов!", "Было бы не плохо и с садиками такое же сделать?", "Лед тронулся, господа воры с государственной кормушки! Семья Зеленских – вы лучшие! Многие этого еще не понимают!" – подчеркнули украинцы.

Реакция украинцев Facebook/Елена Зеленская

Другие же стали советовать, какие именно учебные заведения стоит посетить таким школьным ревизорам от Зеленской.

"Не знаю, удовлетворении ли родители в нашем городе обедами в школе, когда носят из дома картофель, морковь.., чтобы было из чего приготовить обед", "В нашей школе повара готовят вкусно. Но качество продуктов, которые привозит поставщик, под вопросом. Обратите внимание!" – добавили подписчики.

Реакция украинцев Facebook/Елена Зеленская

И, конечно же, не обошлось без критики. Многие обратили внимание на то, что подобная программа уже давно существует. Ее разработал известный украинский кулинар Евгений Клопотенко, однако чиновники не смогли ее поддержать.

Реакция украинцев Facebook/Елена Зеленская

"Откуда такие цифры, что 50% из 70% питаются, и еще горячими образами бесплатно. Все питание, кроме редких льготных категорий, оплачивают родители!", "Ранее "Квартал 95" шутил бы о введении в меню шаурмы и все смеялись бы. А теперь – с серьезным лицом говорит о молоке... Времена меняются", "Ничего хорошего из этого не выйдет", "Сейчас власть закроет "лишние" сельские школы и статистику подправит", "Зачем изобретать велосипед? Евгений Клопотенко разработал меню, учтены все потребности школьников, калорийность, разнообразие, что вам еще нужно?", "Эта программа уже существует! Откройте глаза! Сколько можно?!" ,"Где 50% детей питаются бесплатно. Было до декабря, дальше и дети участников АТО, и малообеспеченные стали есть за деньги!", "И что там исследовать? Вы никогда в школьной столовой не питались? К тому же Евгений Клопотенко все давно и без вас уже сделал: сборник рецептов вкусной пищи для школьных заведений разработал, утвердил и внедряет при поддержке родителей и школьного руководства... Простите, но вы опоздали", – возмущаются украинцы.

Реакция украинцев Facebook/Елена Зеленская

Реакция украинцев Facebook/Елена Зеленская

Реакция украинцев Facebook/Елена Зеленская

Реакция украинцев Facebook/Елена Зеленская

Реакция украинцев Facebook/Елена Зеленская

Реакция украинцев Facebook/Елена Зеленская

Как сообщал OBOZREVATEL, в детском саду "Звездочка" города Чигирин Черкасской области детям подали на обед компот с червями, однако руководство считает это фальсификацией.

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