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Вузы Украины будут финансироваться по-новому: Новосад анонсировала нововведение

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Министр образования Анна Новосад сообщила, что для вузов Украины изменится система финансирования и управления, чтобы стимулировать учреждения высшего образования к развитию.

Как заявила руководительница Минобразования, в ведомстве хотят, чтобы на финансирование университетов влияли показатели трудоустройства выпускников, качество научной деятельности, присутствие в международных рейтингах и т. п., пишет УП.Життя.

"До конца года подадим ряд проектов-актов по изменению финансирования, госзаказа в высшем образовании, которое основанное на показателях качества", – подчеркнула Новосад.

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По ее словам, высшее образование, на которое тратят 20 млрд грн, остается недофинансированным.

Поэтому изменение системы финансирования должно привести к тому, что:

  • критерии качества университета будут учитываться при распределении расходов государства;

  • будет внедрена система, которая позволит вознаграждать лучших преподавателей.

Вузы Украины будут финансироваться по-новому: Новосад анонсировала нововведение

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе ректор вуза ввел строгое нововведения.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Тег
университет
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