"Вузам запрещено задерживать выдачу диплома": в Минобразования прояснили ситуацию

Украинские вузы обязаны своевременно выдавать дипломы своим выпускникам, чтобы они могли свободно выбирать заведения для продолжения учебы. Задержка выдачи диплома – недопустимая ситуация и обязательно получит реакцию со стороны Министерства образования и науки.
Об этом заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, пишет пресс-служба ведомства.
"Сейчас у нас есть небольшое количество обращений относительно задержки выдачи дипломов бакалавра и младшего специалиста. Последние сутки-двое мы получаем ответы, что все проблемы решены, но, тем не менее, жалобы есть. Поэтому я хотел бы обратить внимание заведений на то, что ограничивать право поступающего подавать документы на поступление в другие вузы недопустимо и неприемлемо", – сообщил Шаров.
По его словам, прошедшие годы случались часто случаи, когда документы задерживали, чтобы человек не имел возможности вступить в другое заведение высшего образования. Такие ситуации будут рассматриваться со стороны Министерства, поскольку это является ограничением прав выпускника.
Вузы Украины
SuperAgronom.com
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