Вступление-2019: стали известны самые популярные специальности и вузы Украины

В рамках вступительной кампании-2019 самыми популярными специальностями являются филология и право, а больше всего заявлений абитуриенты подали в Киев и Львов.
Как пишет пресс-служба Министерства образования и науки Украины, самая большая категория поступающих – на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения. Они подали в вузы 831 493 заявления в электронной и бумажной формах.
Итак, ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41 412
Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 078
НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 35 242
НУ "Львовская политехника" – 29 939
Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 233
Национальный авиационный университет – 22 324
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 19 379
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 18 686
Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 925
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 14 672
ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений:
Филология – 65 419
Право – 65 077
Менеджмент – 50 207
Компьютерные науки – 39 376
Среднее образование – 35 605
Журналистика – 30 247
Экономика – 28 178
Инженерия программного обеспечения – 27 217
Психология – 25 680
Медицина – 25 288
Отмечается, что при формировании рейтинга заявления со статусами "Отменены (с потерей приоритетности)", "Отказ", "Отменено учебным заведением" не учитывались.
Вступительная кампания-2019
Министерство образования и науки Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, колледжи Украины опубликовали рейтинговые списки абитуриентов.
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