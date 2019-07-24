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Вступление-2019: стали известны самые популярные специальности и вузы Украины

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В рамках вступительной кампании-2019 самыми популярными специальностями являются филология и право, а больше всего заявлений абитуриенты подали в Киев и Львов.

Как пишет пресс-служба Министерства образования и науки Украины, самая большая категория поступающих – на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения. Они подали в вузы 831 493 заявления в электронной и бумажной формах.

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Итак, ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41 412

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 078

  • НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 35 242

  • НУ "Львовская политехника" – 29 939

  • Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 233

  • Национальный авиационный университет – 22 324

  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 19 379

  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 18 686

  • Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 925

  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 14 672

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ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений:

  • Филология – 65 419

  • Право – 65 077

  • Менеджмент – 50 207

  • Компьютерные науки – 39 376

  • Среднее образование – 35 605

  • Журналистика – 30 247

  • Экономика – 28 178

  • Инженерия программного обеспечения – 27 217

  • Психология – 25 680

  • Медицина – 25 288

Отмечается, что при формировании рейтинга заявления со статусами "Отменены (с потерей приоритетности)", "Отказ", "Отменено учебным заведением" не учитывались.

Вступительная кампания-2019

Вступительная кампания-2019

Министерство образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, колледжи Украины опубликовали рейтинговые списки абитуриентов.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование Минобразования
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