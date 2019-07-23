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Вступление-2019: названы регионы Украины с самыми популярными вузами

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Вчера, 22 июля, закончился срок подачи заявлений от абитуриентов, которые поступают в высшие учебные заведения на основе сертификатов ВНО для получения степени бакалавра.

Уже 26 июля обнародуют рейтинговые списки поступающих, зачисленных на бюджет. Поэтому OBOZREVATEL решил узнать, в какие регионы Украины абитуриенты подавали больше заявлений.

Согласно данным информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA" в 2019 году в вузы Украины подали 921 713 заявлений на бакалавриат. А учитывая магистра, младшего специалиста и младшего бакалавра – всего в учебные заведения поступило 1 млн 487 тысяч заявлений.

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Так, больше всего украинцы желают вступить в город Киев (303 130 заявлений), Харьковскую (114 275), Львовскую (104 965) и Днепропетровскую (62 633) области. Пятерку лидеров закрывает Одесская область – туда абитуриенты подали 57 346 заявлений.

Меньше будущие студенты хотели поступить на бакалавриат в луганские вузы – 4 437 заявлений, кировоградские – 4 814, и киевские (без учета города Киева) – 7 613.

Следует отметить, что прием заявлений на младшего специалиста, младшего бакалавра и магистра продолжается.

Вступление-2019

Вступление-2019

Украинская правда. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, обучение в вузах Украины резко подорожает.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Тег
образование
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Комментарии на сайте не модерированы
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
"Названы" с одной Н пишется
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