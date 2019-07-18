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Вступительная кампания-2019: обнародовано рейтинговые списки абитуриентов по широкому конкурсу

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Министерство образования и науки Украины опубликовало рейтинг поступающих, которые участвуют в широком конкурсе.

Как говорится в пресс-службе МОН, абитуриенты, поступающие на бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, магистра "Права" и "Международного права", могут посмотреть свое место в списке в разделе "Вступительная кампания 2019" – "Широкий конкурс 2019" .

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"Также размещены данные о том, сколько в каждом из вузов подано заявлений на широкий конкурс, и списки поступающих по каждой специальности. Таким образом каждый абитуриент может отследить свое место в общегосударственном рейтинге по выбранным специальностям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году впервые будет проведен общий для Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения широкий конкурс по специальностям 22 "Здравоохранение".

абитуриенты

абитуриенты

ASPI - Информационное агентство

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны самые популярные вузы Украины в рамках вступительной кампании-2019.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Минобразования образование рейтинг
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