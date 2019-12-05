"Все сдают, и ты будешь": в детсаду Киева разгорелся скандал из-за угроз родителям

В детсаду №664 Оболонского района города Киева разгорелся скандал из-за поборов и угроз родителям, которые не сдают средства в фонд дошкольного учреждения.

Об инциденте рассказала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" Алена Бабикова. По ее словам, конфликты начались из-за регулярных опозданий воспитательницы. Группа работает с 7 утра, и Бабиковой каждый день приходится опаздывать на работу, потому что ребенка не с кем оставить в детсаду, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Женщина написала жалобу на воспитательницу Валентину Ивановну руководству заведения, ведь на замечания работник сада реагировала криками и угрозами. После этого педагог решила отомстить и начала настраивать других родителей против нее.

"После ее манипуляций в родительском чате на меня полились угрозы, оскорбления, и требования уйти в другую группу или сад. И что самое неприятное, воспитательница начала говорить о моем ребенке гадости! В общем теперь родители намерены писать жалобы на меня и выживать из группы", – добавила жительница Киева.

Скриншот угроз в родительском чате

Скриншот угроз в родительском чате

Также Бабикову заставили сдавать деньги на шкаф, которой должны были приобрести за средства районного управления образования.

"Дорогая, моя. Родители всегда сдают на все, и ты будешь сдавать", – заявляла воспитательница.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в детском саду в Черкассах женщина устроила допрос с угрозами чужому ребенку.

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