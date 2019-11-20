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Впервые за 145 лет: в российской школе торжественно открыли туалет

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В Козьма-Демьяновской школе Орловской области (Россия) торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет.

Как сообщила местная газета "Знамя труда", с окончанием строительства школьников поздравили глава администрации, начальник отдела образования и другие чиновники райадминистрации, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Дети падают: на Тернопольщине разгорелся скандал из-за школьных туалетов

Директор школы Наталья Полякова переживала, что работы не успеют закончить к отопительному сезону, но рабочие сделали быстро. В туалете есть все удобства: горячая вода, пластиковые окна и открываются форточки.

Сводилось санитарно-гигиеническое помещение хозяйственным способом. На строительство, подключения коммуникаций и внутренние работы понадобилось 2 месяца и 909 116 рублей.

Торжественно открыт туалет в Козьма-Демьяновского школе

Торжественно открыт туалет в Козьма-Демьяновского школе

Телеграмм канал "Подъем"

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах Киевской в туалетах запретили бумагу.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Россия Орёл
Теги
школа Новости России
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
А тем временем, в школьном дворовом туалете на Тернопольщине дети продолжают весело подскальзываться и ранять свои телефоны в ОЧКО.
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hunt andres
hunt andres
Твари хахложопые, вы не забыли как на львовщине дети в дырки падают? Падальный народец. Не братья, точно.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ну конечно, у вас же сам Мэр Куива в центре города ленточку перерезает к новым сортирам ... Забыли?
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