Впервые за 145 лет: в российской школе торжественно открыли туалет

В Козьма-Демьяновской школе Орловской области (Россия) торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет.

Как сообщила местная газета "Знамя труда", с окончанием строительства школьников поздравили глава администрации, начальник отдела образования и другие чиновники райадминистрации, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Директор школы Наталья Полякова переживала, что работы не успеют закончить к отопительному сезону, но рабочие сделали быстро. В туалете есть все удобства: горячая вода, пластиковые окна и открываются форточки.

Сводилось санитарно-гигиеническое помещение хозяйственным способом. На строительство, подключения коммуникаций и внутренние работы понадобилось 2 месяца и 909 116 рублей.

Торжественно открыт туалет в Козьма-Демьяновского школе Телеграмм канал "Подъем"

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах Киевской в туалетах запретили бумагу.

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