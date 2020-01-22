Войны с гаджетами: как телефоны в школе стали инструментом буллинга учителей?

"Я хочу, чтобы мой ребенок держал телефон на парте. Чтобы я ежеминутно мог с ним связаться" – по статистике проекта Прошколу 53% учителей ведут постоянную борьбу с родителями за запрет пользоваться телефоном на уроках. Кроме того, что дети постоянно сидят в гаджетах вместо того, чтобы слушать учителя, эти же гаджеты становятся инструментами кибербулинга учителей. Что с этим делать и есть ли законный способ ограничить пользование телефонами в школе?

ШКОЛА БЕЗ ГАДЖЕТОВ – ОПЫТ МИРА

Еще в прошлом году – с сентября 2018 – Франция ввела запрет на телефоны в школах. Детям до 15 лет нельзя брать с собой никаких гаджетов в классы, даже планшеты или смарт-часы. Такие довольно жесткие методы, по мнению французских педагогов, должны повлиять на образовательный процесс, помочь детям сосредоточиться именно на обучении, живых диалогах, а главное – снизить уровень кибербуллинга и секстинга (отправка сообщения сексуального содержания или эротических фотографий или видео – ред.). Подобный опыт практикует школа Греции, а вот в Германии только в одном регионе – Баварии – действует запрет на использование телефонов в школах.

Если вспомнить опыт США, там все зависит от властей штата, если в Нью-Йорке это решает власть города, в штате Массачусетс, например, каждая школа имеет право запретить или разрешить детям приносить телефон. Подобная практика и в Канаде: в некоторых городах на законодательном уровне запрещены гаджеты в классах, а где это распространяется только на государственные учреждения (например, в Квебеке).

Юлия Бровинський - телефоны в школе стали инструментом буллинг S-COOL.RU

А КАК ДЕЛА В УКРАИНЕ?

Закон запрещает учителям забирать телефон у детей, ведь это частная собственность и дети имеют на нее полное право. Однако, большинство школ продолжают вести войну с гаджетами.

Реальный пример – учительница просит ученика убрать телефон и прослушать правила контрольной работы. В ответ же ученик отмечает, что он и так все знает. В результате – минимальная оценка за контрольную и претензии родителей, что виновата школа, а учительница не объясняет детям материал.

"Мне пришлось оправдываться перед директором, родителями и учеником. В свою очередь, этот ученик начал снимать меня во время уроков на телефон, чтобы доказать своим родителям, что он прав, а я бездарность. Он провоцирует меня и пытается снять искусственные кадры, вырванные из контекста, и затем выставляет это все в соцсетях с унизительными призывами и текстами" – Анна, читает математику в одной из столичных школ

Это реальный пример кибербуллинга, жертвой которого становится каждый третий педагог в Украине.

Или другая школа – папа требует, чтобы его сын в любой момент отвечал на звонки родителей. Ученик часто отвлекается от урока, на все замечания учителя родители отвечают, что у сына есть проблемы со здоровьем и они должны быть в курсе состояния.

"Вы себе учите других, а нашего не трогайте. Мы должны знать, как он" – это реальные слова из переписки родителей и преподавателя. Конечно, это уже задание для работы психолога, но подобная ситуация влияет на работу педагога.

Мобильный телефон на уроке Всеосвита

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С ГАДЖЕТАМИ В ШКОЛЕ?

Хочется ответить – использовать в обучении. Но как проконтролировать, что дети пользуются приложением для уроков, или гуглят информацию, а не сидят в соцсетях или просматривают TikTok? Есть несколько методов, которые может использовать школа:

Добавить в Школьный Устав правило составлять телефоны в отдельном боксе/шкафу. Это правило должен согласовать педагогический совет и родительский коммитет. Определить, кто отвечает за коммуникацию с родителями — классный руководитель, завуч по воспитательной работе, преподаватель, который в настоящее время проводит урок. Все срочные звонки к детям должны передавать эти ответственные учителя. Остальное ждет до перемены. Ввести в Устав правило о запрете использования гаджетов во время уроков. Это правило уже не требует согласия родителей. Важно то, что за нарушение школа должна ввести наказание или предупреждение. Останавливать любую видеосьемку во время уроков, ведь Закон подчеркивает, что для этого необходимо согласие всех участников процесса — в том числе и учителя, и других учеников (об этом говорит Статья 307 Гражданского Кодекса) Выделить во время уроков отдельное время для работы с гаджетами, привлекать телефон и интернет к обучению, чтобы дети могли 10 минут потратить на свои любимые смартфоны законным способом.

Помните, что забирать телефон учитель не имеет права, если не хочет навлечь на себя проблему. Но и быть всесильным и самостоятельно противостоять общей ґаджетомании невозможно. Эти вопросы следует выносить на рассмотрение совета школы и совместно искать решения. В прошлый раз мы говорили о том, как учителю защитить себя и детей от буллинга. Если у вас возникают конфликты, пишите нам на proshkolu.com

Телефоны на уроках Book-Science

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