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Во Франции детям запретили пользоваться телефонами в школе

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Во Франции ученикам младше 15-ти лет запретили пользоваться своими телефонами, планшетами и смарт-часами в течение школьного дня.

Правительство страны обеспокоено тем, что дети становятся слишком зависимыми от своих гаджетов, пишет Освіторія со ссылкой на Business Insider.

"Несмотря на то, что запрет на мобильные телефоны во время уроков уже действовал с 2010 года, новый закон распространяется даже на перерывы и обеды. Школы могут сами выбирать, будут ли они применять запрет для учеников старше 15 лет", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что существуют исключения для учеников с ограниченными возможностями, которым разрешается пользоваться телефонами.

Согласно новому закону, ученики должны выключать свои телефоны в течение дня или ставить их в шкафчики. Министр образования Жан-Мишель Бланкер заявил, что это улучшит дисциплину среди 12 млн школьников Франции.

"Быть открытым к технологиям будущего не означает, что мы должны использовать их постоянно", – сказал глава ведомства.

Телефоны на уроках

Телефоны на уроках

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Как сообщал OBOZREVATEL, в хмельницких школах могут запретить мобильные телефоны.

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Тема
Школа
Место
Франция
Теги
школа мобильный телефон запрет
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