Экс-министр образования Анна Новосад заявила, что ВНО в Украине может не состояться из-за ряда запретов правительства, таких как перевозка между областями и количество людей в помещении.

Об этом написала педагог на Facebook-странице. По ее мнению, следует обращать внимание во время карантина не только на дистанционное обучение, но и на ВНО и вступительную кампанию, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"4 апреля, по нынешнему плану, должно состояться первое пробное тестирование. Как по мне, то о 4 апреля и думать не стоит, ведь мы до сих пор не знаем, какая у нас настоящая ситуация с масштабом эпидемии. До 4 апреля все, пожалуй, только наберет обороты, но точно не кончится, к сожалению", – добавила Новосад.

ВНО в Украине может не состояться: Новосад указала на опыт Европы KP.UA

Также экс-министр привела в пример британское Минобразования, которое отменило все экзамены для получения аттестата.

"Вместе с тем ученикам будет вычтена такая ожидаемая оценка, которую они потенциально получили на экзаменах по предметам. Она будет исчисляться на основе текущих оценок, пробных экзаменов, оценки учителей и вообще предыдущих образовательных результатов. Вряд ли Украина сможет скопировать такой подход, потому что это точно не заменит ВНО", – отметила Новосад.

По ее словам, ученики, которые не соглашаться с оценками, смогут сдавать экзамены в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОН дали четкий ответ, что ДПА в форме ВНО обязательно произойдет.

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