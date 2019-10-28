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ВНО-2020: учительница рассказала, поможет ли фильм "Захар Беркут" сдать тестирование

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Учительница с Верхнеднепровской школы (Днепропетровская область) Татьяна Исак рассказала, что кинокартина "Захар Беркут" не поможет при сдачи ВНО.

По словам педагогини, в тестах нет вопросов ни о сюжете, ни о героях. Вопросы больше касаются теории литературы, пишет КП в Украине.

"Даже чтение книги не гарантирует стопроцентной уверенности в том, что удастся ответить правильно. К тому же, читается "Захар Беркут" трудновато в силу того, что там использовано много историзм и диалектизмов. Поэтому выпускники находят сокращенное содержание, анализы повести", – объяснила Исак.

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По ее словам, общее понимание, о чем повесть, после фильма составить можно.

"Пусть там американские актеры и машут мечами 20 минут, но уже хорошо, что по произведениям украинских писателей снимают фильмы. Сценарий, по большому счету, не сильно отличается от книги, основные моменты сохранены. Вот только режиссеры сделали акцент больше на лирике, добавив нескольких героев, в том числе и жену Захара Беркута, которой в тексте у Франко нет", – добавила Исак.

Учительница рассказала, поможет фильм "Захар Беркут" составить тестирования

Учительница рассказала, поможет фильм "Захар Беркут" составить тестирования

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованы даты регистрации на пробное ВНО-2020.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
ВНО школа
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