ВНО-2020: стало известно, кому обязательно сдавать тестирование

В 2020 году ВНО обязательно будут сдавать выпускники старших классов, а также учащиеся и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые в этом году получают полное среднее образование.

Отмечается, что они будут проходить тестирование в форме государственной итоговой аттестации. Однако те, кто планируют поступать в университет, должны проходить ВНО полностью, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Освіта.ua.

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Выпускники школ 2020 года, ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений составляют ГИА в форме ВНО по трем учебным предметам:

украинский язык и литература (часть теста по украинскому языку);

математика или история Украины (период ХХ – начало XXI века) – по выбору выпускника;

учебный предмет по выбору выпускника (математика, история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки).

ВНО BBC

Выпускники школ 2020 года, которые вступают в учреждения высшего образования, могут сдать тесты не более чем из 4-х учебных предметов:

украинский язык и литература (обязательно);

на выбор: математика, история Украины, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык, биология, география, физика, химия.

Выпускники школ прошлых лет, поступающих в учреждения высшего образования, могут сдать тесты не более чем из 4-х учебных предметов на выбор:

украинский язык и литература, математика, история Украины, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык, биология, география, физика, химия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы высказались по справедливости ВНО.

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