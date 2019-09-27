ВНО-2020: родители рассказали, как подобрать репетитора для подготовки к тестированию

Украинские родители советуют не откладывать на завтра вопрос выбора репетитора для подготовки к ВНО.

Самый легкий путь найти преподавателя – попросить рекомендаций у знакомых. Однако "сарафанное радио" может подвести в том смысле, что не каждый хороший учитель, например, по математике, может оказаться хорошим репетитором, пишет КП в Украине.

Сами репетиторы говорят, что готовиться к ВНО нужно начинать в 10-м классе. Когда к тестам еще полтора-два года и при правильном подходе подтянуть знания можно почти с любого уровня.

"Хороший педагог никогда не возьмется за заведомо невыполнимые задачи – нельзя за месяц до начала ВНО подготовить к тестам выпускника с начальным уровнем знаний, например, по математике или иностранному языку. Вот мой сын перед тем, как в 2016 году стать студентом, год занимался с репетитором по физике и математике", – рассказала киевлянка Елена Куроченко.

Разброс цен по регионам в репетиторов – от 60 до 600 гривен за час занятий. А в Киеве родители отдадут 200-600 гривен за астрономический час. Дороже обходятся репетиторы по математике – 300-500 гривен.

К ВНО по английскому языку репетиторы в Киеве подготовят за 200-300 гривен. В регионах – 100-200 гривен. Час занятий с репетитором украинского языка и литературы в среднем стоит 100-200 гривен.

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Если учесть, что с репетитором нужно встречаться не менее двух раз в неделю, итоговая сумма получается немаленькая.

"Если денег на целый учебный год с репетитором нет, можно начать занятия с января, а первую часть года заниматься самостоятельно. А еще не стоит показывать свою состоятельность. Иначе цена может неожиданно вырасти на глазах", – поделилась опытом львовянка Наталья Демчак, мама студентки "Львовской политехники".

Стоит также заметить, что цена не всегда говорит о качестве преподавания. Одинаковую сумму за час занятия по подготовке к ВНО может принимать как вчерашний студент, так и профессор. И оба окажутся хороши в своем деле.

Репетиторство УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинский придется заплатить за дополнительное ВНО в магистратуру.

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