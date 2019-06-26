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Сдали на 200 баллов! Названы регионы-лидеры по результатам ВНО в Украине

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В Украинском центре оценивания качества образования посчитали, в каких регионах страны лучше и хуже сдали ВНО на 200 баллов.

Как передает ТСН, в четверку лидеров вошли Киев, Львовская, Харьковская и Днепропетровская области. Наименьшее количество отличников в Кировоградской области (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Только одна девушка из Харькова сдала тестирование по всем предметам на максимальные баллы. Афишировать свое имя на всю Украину она не хочет. А в Кировоградской области всего лишь один абитуриент получил 200 баллов по одному предмету – биологии.

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Наибольшее количество гроссмейстеров по математике – 98 участников получили максимальную оценку. Меньше всего абитуриентов, которые сдали тест на 200 баллов, по немецкому, испанскому языкам и географии – по одному с каждого предмета.

Однако данные УЦОКО могут несколько измениться, ведь эксперты центра начали рассмотрение апелляций на результаты оценки участников тестирования.

Количество лиц, сдавших ВНО на 200 баллов

Количество лиц, сдавших ВНО на 200 баллов

Украинский центр оценивания качества образования

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что по результатам ВНО-2019 примерно каждый шестой участник тестирования не попадет в высшее учебное заведение.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
ВНОобразование
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