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ВНО-2019: эксперт рассказал о главных ошибках выпускников во время экзамена

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Член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования Владимир Бахрушин отметил, что ВНО-2019 показало, что у значительной части выпускников отсутствуют базовые знания и умения по многим предметам.

Эксперт собрал 10 фактов о ВНО-2019, которые ярко это демонстрируют, пишет НУШ.

Итак, ТОП-10 безутешностей:

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  1. почти 45% участников тестирования по украинскому языку и литературе не увидели антонимы в паре "разница – тождество";

  2. более 60% участников не смогли правильно составить несложное предложение с однородными членами из предложенных фрагментов;

  3. почти все участники тестирования определяли, в каком из приведенных строк сложные слова надо писать вместе, методом слепого угадывания; большинство из них (22,5%) предпочла строке "фото/журналист, высоко/эффективный, экс/чемпион";

  4. почти 60% участников не нашли в предложенном тексте прямой ответ на поставленный вопрос;

  5. 42% участники тестирования по математике не нашли среди предложенных цифр то, что по модулю является большим, чем 3;

  6. лишь четверть участников правильно вычислили гипотенузу прямоугольного треугольника по известным площади и высоте, опущенной на гипотенузу;

  7. почти 42% участники теста по географии считают, что Антарктида расположена в Северном полушарии;

  8. около 20% участников этого теста считают, что Украина частично расположена в тропическом поясе, еще более 30% – что нулевой меридиан проходит через Украину;

  9. во многих заданиях тестов по биологии и физики большинство участников выбирали вариант ответа методом слепого угадывания;

  10. 40% участников тестирования по физике считают, что для автобуса, который вернулся в исходную точку, модуль перемещения равен увеличению пробега на счетчике.

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Школа
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Украина
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школа ВНО
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