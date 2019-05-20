ВНО 2019: что абитуриентам нельзя приносить на экзамен

В Украине 21 мая стартует ВНО-2019. Более 160 тысяч человек начнут основную сессию внешнего независимого оценивания тестированием по математике.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, а также печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Кроме того, участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и и подбными предметами.

"Рекомендуем взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой", - отметили в Украинском центре оценивания образования.

Вещи, не предусмотренные процедурой ВНО, например верхнюю одежду, зонтики, сумки, книги, калькуляторы, средства связи, различные устройства считывания ли обработки информации, печатные или рукописные материалы участники оценивания оставят в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

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