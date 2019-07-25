Власть игнорирует: в Одесской области более 1000 детей остались без школы

В Таировский ОТГ (Одесская область) для 1 382 детей нет мест в школе по месту жительства, а руководство общины никак на это не реагирует.

Как написала на Facebook-странице директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, с 1382 учеников – 198 являются первоклассниками 2019 года.

"Переполненные школы Киевского района города Одессы или достаточно дорогие частные школы – выбор невелик. Расходы Одессы из бюджета (без учета субвенций) около 14 млн гривен", – сообщила Буйневич.

По ее словам, департамент предлагал обеспечить детей общины местами в отремонтированной и оснащенной 127-й школе, однако руководителей ОТГ не заинтересовало предложение.

"Нужно было только закупить услугу доставки детей в школу – и не было бы двух смен в переполненных наших. И цена вопроса не такая большая (мы закупаем эту услугу для 75 школы). Но даже настоятельные рекомендации вице-губернатора были восприняты совершенно равнодушно", – добавила Буйневич.

Обучение в школе 20 минут

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине власти выступили против директора школы, потому что он подставляет руководство.

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