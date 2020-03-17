Верховная Рада и Министерство образования запустят во время карантина ежедневную онлайн-трансляцию видеоуроков по тем предметам, которые нужны для подготовки к ВНО.

Начнут трансляцию со вторника, 17 марта с 18:30 до 21:00. Ее можно посмотреть на телеканале "Рада" и YouTube-канале Минобразования, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Карантин никогда не способствует качественному обучению. Учащиеся выпускных классов особенно от этого страдают. Те, кто имеют качественный интернет, смогут ознакомиться с уроками во время трансляций и быстро выбрать для прохождения лучший для себя курс. Те, кто не имеют качественного подключения, смогут смотреть уроки на ТК "Рада", – пояснила заместитель и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Видеоуроки онлайн в Украине: где и когда смотреть Zmi.ck.ua

В остальные дни трансляция будет проходить по следующему графику:

среда: 8: 00-9: 00 и 18: 30-21: 00.

Четверг: 8: 00-9: 00 и 18: 30-21: 00.

Пятница: 8: 00-9: 00 и 18: 30-21: 00.

Суббота и воскресенье: 10: 00-20: 00 (6,5 часов с перерывами).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская учительница поделилась правилами работы во время карантина.

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