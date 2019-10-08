Весь в дырах! В Полтаве родители забили тревогу из-за детсада

Полтавский детский сад №2 затопило, поэтому уже вторую неделю 350 детей не посещают дошкольное учебное заведение.

Кровлю ремонтировали в течение пяти месяцев, и последние дожди испортили все планы строителей, говорится в сюжете Poltavske.tv (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам подрядчика, такие последствия возникли из-за поздно начатых работ. Теперь нужно ждать еще месяц, чтобы только отремонтировали крышу, а потом строители начнут реставрировать садик изнутри.

"Они предлагают сидеть полторы недели как-то дома, а потом они просушат первый этаж. Но я не знаю, дожди пойдут – снова будет течь", – рассказала бабушка Светлана Пономаренко, в которой в садик ходит внук.

Как сообщил начальник управления образования Юрий Матвиенко, исправлять ошибки будет подрядчик, так как именно из-за него протекла крыша.

"У меня окна выходят на этот детсад. Я видела с июня месяца, что здесь ходили четыре человека только к середине июля. Я сейчас сижу две недели за свой счет, кто мне будет это все оплачивать, что я ребенка не вожу в детсад?", – добавила мама Александра Исаева.

Сейчас 67 детей из 350 перешли в соседний детсад. Когда же садик станет вполне приемлемым и безопасным для детей, точно неизвестно.

детсад №2 Скриншот

Детсад после затопления Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре закрыли затоплен из-за непогоды сад.

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