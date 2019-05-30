Верховный суд поставил точку в деле о невакцинированных детях

Верховный Суд Украины постановил, что запрет посещать детский сад невакцинированному ребенку не является нарушением прав.

Окончательное решение по делу о непривитых детях ВС принял 17 апреля 2019 года.

Таким образом суд не удовлетворил иск матери, которая отстаивала свое право водить в дошкольное учебное заведение ребенка без обязательных прививок (столбняк, дифтерия, кашлюш т.п.), пишет "Життя".

Эта история началась в июне 2016 года. В суд обратилась мать невакцинированного ребенка с требованием не препятствовать ее ребенку в получении дошкольного образования.

Сначала иск удовлетворили в Славутском районном суде Хмельницкой области. В 2017 году дошкольно-учебное заведение подало апелляционную жалобу, которая была удовлетворена.

Решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым в удовлетворении иска отказано.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд решил, что индивидуальный интерес человека (отказ от вакцинации) нельзя ставить выше интересов общества – не болеть инфекционными болезнями.

В постановлении говорится, что задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное обучение и интересами других детей.

Похожее дело уже рассматривал Европейский суд по правам человека.

В 2012 году по делу "Соломахин против Украины" ЕСПЧ решил, что обязательные прививки как принудительное медицинское мероприятие являются вмешательством в гарантированное пунктом 1 статьи 8 "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" право на уважение частной жизни лица, включающий в себя физическую и психологическую неприкосновенность личности.

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