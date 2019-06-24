Впервые за 10 лет! В Японии школьникам разрешили пользоваться смартфонами

Департамент образования Токио разрешил ученикам пользоваться мобильными телефонами в школах города.

Как сообщает NHK, десять лет назад ведомство запретило приносить в большинство учебных заведений столицы Японии смартфоны.

"Представители департамента образования Токио решили позволить ученикам общественных повышенных средних школ приносить в школу смартфоны. Департамент отмечает, что смартфоны являются хорошим инструментом для подтверждения безопасности детей во время стихийного бедствия. Смартфоны также, по словам представителей департамента, все чаще используются на уроках", – говорится в сообщении.

Новости Как вырастить гения в эпоху смартфонов

Проведен в прошлом году опрос продемонстрировал, что 97,3% учеников старших классов средних школ имеют смартфоны. Поэтому предполагалось, что много школьников приносят их на занятия в учебные учреждения.

Как заявили в департаменте, по усмотрению директоров школ остается вопрос, разрешать или нет ученикам пользоваться наушниками. Те учебные учреждения, которые позволят это, должны подготовить соответствующие правила.

Фото: ukrinform.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, с какого возраста детям можно давать планшеты.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!