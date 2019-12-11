В ВНО внесут новый обязательный предмет: раскрыты детали

С 2021 года в Украине станет обязательным ВНО по математике. Оно будет состоять из двух уровней. В 2020 году изменений не предусмотрено.

Необходимость назрела в связи с проблемами у учеников со знаниями по математике. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала министр образования и науки Анна Новосад.

"Мы должны вообще побороть страх детей перед математикой – это должно стать результатом изменения содержания образования и методики преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, в начале этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе", – отметила министр.

Она добавила, что ученики, ощущающие страх, не выполняют определенных заданий.

"Буквально на днях Лилия Гриневич выступала с нами на нашем общем мероприятии по PISA и показывала одно из заданий в тесте, оно было элементарным. Но многие ученики по непонятным причинам его пропускали, делая тест. Одно из возможных объяснений заключается в том, что они просто боятся. Или не уверены в себе", – подчеркнула Новосад.

Математика станет обязательным предметом ВНО 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад заявила, что в 2020 году правительство не намерено увеличивать стипендии учащимся.

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