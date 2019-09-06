В ужгородской школе открыли отель для насекомых: что известно

В ужгородской школе №7 открыли первый в Украине отель для насекомых. В специальном помещении уже поселились два вида пауков.
Инсектарий идеально воспроизводит естественную среду для насекомых. Дети также самостоятельно подселяют найденных во дворе жучков, говорится в сюжете местного телеканала Uzh Inform (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Отель создан для того, чтобы способствовать увеличению популяции птиц в городе. Он будет служить еще и кормушкой – привлекать новые виды птиц.
"Территория нашей школы очень способствует для создания такого. Во-первых, это изюминка, он первый в Украине школьный. В нем будут распространяться полезные насекомые. Я согласилась сразу, потому что это интересно и для учеников, и для жителей нашего микрорайона "Радванка" , – рассказала директор школы Диана Реган.
Отмечается, что обустройство первого школьного инсектария обошлось в менее чем 5 тысяч гривен.
Идею относительно отеля позаимствовали в Европе. Также планируют в ближайшее время в другой школе Закарпатской области открыть инсектарий для бабочек.
Отель для насекомых
Скриншот видео
Отель для насекомых
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL, в 27 школах Киева появится "шведский стол".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Интересно школьникам" на OBOZREVATEL.