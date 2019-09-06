В ужгородской школе открыли отель для насекомых: что известно

В ужгородской школе №7 открыли первый в Украине отель для насекомых. В специальном помещении уже поселились два вида пауков.

Инсектарий идеально воспроизводит естественную среду для насекомых. Дети также самостоятельно подселяют найденных во дворе жучков, говорится в сюжете местного телеканала Uzh Inform (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отель создан для того, чтобы способствовать увеличению популяции птиц в городе. Он будет служить еще и кормушкой – привлекать новые виды птиц.

"Территория нашей школы очень способствует для создания такого. Во-первых, это изюминка, он первый в Украине школьный. В нем будут распространяться полезные насекомые. Я согласилась сразу, потому что это интересно и для учеников, и для жителей нашего микрорайона "Радванка" , – рассказала директор школы Диана Реган.

Отмечается, что обустройство первого школьного инсектария обошлось в менее чем 5 тысяч гривен.

Идею относительно отеля позаимствовали в Европе. Также планируют в ближайшее время в другой школе Закарпатской области открыть инсектарий для бабочек.

Отель для насекомых Скриншот видео

Отель для насекомых Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в 27 школах Киева появится "шведский стол".

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