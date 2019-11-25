Учительница держала: в России полуголого школьника заставили чистить крышу от снега. Видео

В школе №31 Уссурийска (Россия) школьник без верхней одежды чистил крышу учебного заведения, сидя на подоконнике, а учительница придерживала его за туловище.

Ролик опубликовал в соцсетях очевидец. На крышу школьник попал через открытое окно, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на VL.Ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сорвется – и все! Ребенок еще и раздетый, на улице зима. Вот так чистится в школе снег с крыши", – прокомментировал на видео ситуацию очевидец.

В полиции начали проверку. В школу уже направлены инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Учащихся и сотрудников учреждения опрашивают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили чаепитие в школе из-за унижения второклассницы.

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