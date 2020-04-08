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В уроке "Всеукраинской школы онлайн" нашли новую ошибку. Видео

2.2т
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На уроке истории "Всеукраинской школы онлайн", которую запустили из-за карантина в Украине, допустили ошибку.

Учительница, рассказывая о российском царе Николае І, назвала его Николаем ІІ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На уроке истории "Всеукраинской школы онлайн" допустили ошибку

На уроке истории "Всеукраинской школы онлайн" допустили ошибку

Коллаж

Речь шла о Киевском университете, который, как считал Николай І, якобы был должен распространять российскую культуру.

При этом на продемонстрированном слайде имя императора было написано правильно. Видимо, учитель оговорилась.

"Получился Николай Шредингера", – пошутил Telegram-канал "Perepichka News", заметив ошибку.

Напомним, "Всеукраинская школа онлайн" для всех учеников 5-11 классов стартовала 6 апреля. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам.

В уроке "Всеукраинской школы онлайн" нашли новую ошибку. Видео

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно учитель допустила ошибку на онлайн-уроке математики для пятиклассников. Педагог из "Всеукраинской школы онлайн" неверно решила задачу, вычитая числа.

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Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Школа Новости для школьников МояШкола Интересно школьникам Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
школа видео курьез карантин
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