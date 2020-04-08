В уроке "Всеукраинской школы онлайн" нашли новую ошибку. Видео

На уроке истории "Всеукраинской школы онлайн", которую запустили из-за карантина в Украине, допустили ошибку.

Учительница, рассказывая о российском царе Николае І, назвала его Николаем ІІ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На уроке истории "Всеукраинской школы онлайн" допустили ошибку Коллаж

Речь шла о Киевском университете, который, как считал Николай І, якобы был должен распространять российскую культуру.

При этом на продемонстрированном слайде имя императора было написано правильно. Видимо, учитель оговорилась.

"Получился Николай Шредингера", – пошутил Telegram-канал "Perepichka News", заметив ошибку.

Напомним, "Всеукраинская школа онлайн" для всех учеников 5-11 классов стартовала 6 апреля. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно учитель допустила ошибку на онлайн-уроке математики для пятиклассников. Педагог из "Всеукраинской школы онлайн" неверно решила задачу, вычитая числа.

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