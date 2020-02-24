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В украинских школах появится спецкурс об агрессии России

1.2т
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В учреждениях высшего образования и школах Украины введут специальный курс лекций о российской агрессии.

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, УИНП разрабатывает два цикла лекций, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в целом теме войны – почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Там будет и медийный контент, и методические рекомендации", – рассказал Дробович.

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Второй цикл будет касаться гражданского образования. В нем будет рассказываться, что такое права человека, причем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследстве, которое годами затирали.

Институт нацпамяти совместно с Министерством образования решат, подавать лекции во внеурочное время или в рамках специальных классных часов.

В украинских школах появится спецкурс об агрессии России

В украинских школах появится спецкурс об агрессии России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил, что учителей в Харькове заставляли голосовать за переименование проспекта имени генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Персоны
Владимир Жемчугов Антон Дробович
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины Институт национальной памяти Россия - страна-агрессор школа университет
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Из детей маленьких paгуликов делать станут на рабочий кредит
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео спецкурса
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