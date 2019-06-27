В школах и детсадах Украины могут работать педофилы: юрист указал на вопиющий факт

Законом Украины не запрещено людям, которые отбыли наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними, проживать недалеко школ, детских садов и работать в этих учреждениях.

Как рассказал в программе "Час: Online" на "5 канале" юрист-эксперт Станислав Куценко, в украинском законодательстве до сих пор четко не определено, что такое педофилия и какая ответственность за это преступление.

Когда ребенок становится жертвой – виновника могут пожизненно посадить по статье 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за убийство.

"Смертная казнь у нас отменена. Поэтому это максимальная мера наказания. Я поддерживаю идею о реестре педофилов. С одной стороны, это ставит клеймо на человека, но с другой стороны, если будет введена химическая кастрация и он пройдет через эту процедуру, то у него есть все шансы не быть в этом списке. Так виновник сможет вернуться к нормальной жизни", – рассказал Куценко.

По мнению юриста, это не первая норма Уголовного кодекса, которую следует усовершенствовать.

"Нет в законодательстве четко прописаного: педофилия, ответственность за нее. Есть просто "преступления, совершенные против малолетних, несовершеннолетних лиц", – объяснил эксперт.

педофилия Цензор.НЕТ

По статистике, в Украине в зоне риска находится каждый пятый ребенок.

Куценко отметил, увеличение случаев насилия связано с побегами детей из дома. Это случается по большей части в весенне-осенний период, когда дети оказываются без присмотра на улице. Таким образом, они попадают в поле зрения педофилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в Украине сделан первый шаг к введению химической кастрации педофилов. Соответствующую петицию на сайте Верховной Рады поддержали более 25 тысяч необходимых голосов.

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