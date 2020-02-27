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В Украине значительно подорожает высшее образование

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В украинских вузах в 2020 году значительно возрастет стоимость на контрактной форме обучения.

Об этом 25 февраля на встрече с педагогами УжНУ сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный, передает Uzhgorod.net.

В правительстве считают, что стоимость контракта должна покрывать стоимость обучения бюджетников, которую платит государство, поэтому МОН намерено постепенно уравнивать стоимость обучения.

В украинских вузах подорожает образование

В украинских вузах подорожает образование

Согласно проекту постановления "О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости", который пока еще не утвержден, повышение будет происходить в несколько этапов.

В 2020 году стоимость контракта должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника без учета стипендии. В 2021 году – не менее 70%, и в 2022 – не менее 80%.

Подорожание коснется около трех десятков популярных специальностей, среди которых: экономика, социология, журналистика, менеджмент, право, медицина, международные отношения, филология и другие.

Сейчас госбюджет выделяет на одного учащегося бюджетника 44 тыс. гривень, соответственно, минимальная цена контракта с 2020 года составит приблизительно 26,4 тыс. гривен в год. Для сравнения, в 2019 году в киевских вузах поступить на ту же социологию или менеджмент можно было за 18 тыс. в год, на международные отношения – за 23 тыс., а пойти учится на журналиста можно было за 25 тыс. гривень.

Студенты

Студенты

А вот в регионах Украины цены гораздо ниже, там на контракт можно поступить и за 10-15 тыс. гривень. Соответственно, стоимость обучения там возрастет сразу в 2-2,5 раза.

"Мы ожидаем увеличения поступлений в университет за счет контрактных средств. Это увеличит и оплату труда. Если посчитать обучение у репетитора и обучение в университете, то репетитор уже берет больше, чем университет", – заявил Стадный.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Министерство образования запланировало предоставить право абитуриентам на первоочередное зачисление в художественные вузы на бюджет, которые согласятся отработать не менее трех лет в сельской местности или поселке городского типа.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Реформа образования
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины образование сколько стоит обучение
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вот кажиьт, будь ласка, нах щирому украинцю верхняя освита?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тут главное что бы полиция контролировала что бы богатые по взятке на бюджет не могли попасть а таких там сейчас половина!!!дают на лапу и их на бюджет зачисляют!!!
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Дудко Олег
Дудко Олег
Задача селюков, которые пришли к власти на Украине, опустить всех жителей до своего селючьего уровня.
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