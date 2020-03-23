Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей".

Первая серия уже доступна по ссылке, однако для просмотра необходимо авторизоваться в системе. В конце обучения каждый сможет получить сертификат, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть вступительное видео, доскролльте до конца страницы).

В Украине запустили сериал для учителей об онлайн-сервисы KazanFirst

"Речь пойдет об алгоритмах и коммуникации учителей и учеников на период дистанционного обучения, а также о наборе сервисов и специфике их использования для учителей, в частности: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber и другие", – отметили в описании.

Состоит сериал из 6-ти серий по 8-26 минут. Его создали за 72 часа. Он поможет лучше коммуницировать с учениками, ставить оценки онлайн, создавать видеоконференции, контрольные работы и даже виртуальную учительскую.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запустили возможность изучать английский язык онлайн для целого класса.

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