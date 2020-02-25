Министерство образования поможет уберечь от давления директоров и профильных департаментов на учителей, которые должны отбирать учебники для третьеклассников, что будут печататься за государственный счет.

О проблеме заявила министр Анна Новосад. По ее словам, в 2020 году МОН совместно с Институтом модернизации образования и образовательным омбудсменом Сергеем Горбачевым будут бороться с этим явлением, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Предыдущие годы, когда МОН только внедрило систему отбора учебников учителями, появлялись отдельные сигналы, что на учителей давят директора и управления образования. В этом году будет действовать "горячая линия", которая сопровождает конкурсный отбор учебников", – объяснила Новосад.

Следует отметить, если в офис будут поступать звонки, то заявка от школы будет подвергнута сомнению. Процесс отбора учителями учебников будет происходить по следующему алгоритму:

ознакомление с учебниками, обсуждение на методобъединения;

утверждение решения учителей педагогическим советом учреждения;

заполнения школой формы о результатах отбора учебников в ДІСО (Государственная информационная система образования), которая автоматически отправляет информацию ІМЗО и МОН.

В случае оказания давления учителя смогут сообщить об этом на специальную "горячую линию", которая будет работать по телефону (044) 248-17-50.

В Украине учителя выбирать учебники для третьеклассников: Новосад заявила о давления

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