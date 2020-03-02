В Украине студентам начали задерживать стипендии: в МОН назвали причину

Студентам украинских вузов задержали стипендии за февраль 2020 года, так как еще не утверждены десятки паспортов бюджетных программ, среди которых – паспорт по выплате стипендий.
Как сообщили в Министерстве образования, задержки произошли только в университетах, где выплата стипендии осуществляется после 17-го числа каждого месяца.
Так, выплаты задержали в Прикарпатском национальном университете имени Стефаника, Черновицком национальном университете имени Федьковича и других.
"МОН и Минфин делают все возможное, чтобы паспорт бюджетной программы был утвержден в ближайшее время. Для того, чтобы обязательные выплаты осуществлялись непрерывно, закон требует утверждать паспорт бюджетной программы до 17 февраля", – пояснили в ведомстве.
По прогнозам МОН, студенты получат стипендии за февраль на месяц позже.
В Украине студентам начали задерживать стипендии: названа причина
Укринформ
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин расширил перечень студентов, которым будут выплачивать социальную стипендию.
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