В Украине стартует национальная лига по Counter-Strike:Global Offensive "Logitech G National Cybersport League". В ее рамках состоится 11 рейтинговых этапов в городах Украины и онлайн.

Соревнования начнутся 18 января с турнира Online и будут проходить каждые выходные в регионах страны или онлайн. 11 апреля восемь сильнейших команд Украины отправятся на финал в Киев, где на большой сцене разыграют призовой фонд и кубок Чемпионов страны, сказано на сайте лиги.

Миссия лиги

NCL является открытыми соревнованиями, которые объединяют любителей и профессионалов. Миссия лиги – стереть границы, которые разделяют киберспорт и дать возможность молодым игрокам и командам выйти на качественно новый уровень и стать профессионалами.

В Украине стартует национальная лига по Counter-Strike: Global Offensive

NCL – это национальные соревнования, направленные на развитие киберспорта в Украине, поэтому участие в турнире могут принимать только игроки с украинским гражданством.

Формат Logitech G National Cybersport League

Четвертый сезон лиги будет состоять из 11 рейтинговых квалификационных турниров, который пройдут на лане и онлайн. В каждом из турниров будет разыгран отдельный призовой фонд из лучшего геймерского оборудования Logitech G. Кроме этого на каждом турнире будут разыгрываться рейтинговые очки NCL-points, на основе которых будет формироваться рейтинг лиги.

Восемь команд, набравших наибольшее количество рейтинговых очков по результатам сезона, попадут в финал лиги, где разыграют кубок Чемпиона Украины и основной призовой фонд.

Расписание рейтинговых турниров и регистрация

18.01.2020 – NCL Online Minor

25.01.2020 – NCL Dnipro Minor

01.02.2020 – NCL Kyiv Major

08.02.2020 – NCL Lutsk Minor

15.02.2020 – NCL Odessa Minor

22.02.2020 – NCL Dnipro Major

29.02.2020 – NCL Kyiv Minor

07.03.2020 – NCL Lutsk Minor

14.03.2020 – NCL Online Minor

21.03.2020 – NCL Odessa Minor

28.03.2020 – NCL Kyiv Major

11-12.04.2020 – NCL Grand Final

Регистрация на турниры лиги будет открыта 15 января на официальном сайте лиги NCL.UA

Амбассадоры и комментаторы турнира

Амбассадорами турнира выступят многие известные личности украинской CS:GO сцены.

Представлять лигу и комментировать матчи будут Арсений Ceh9 Триноженко, Алексей yXo Малецкий, Александр Petr1k Петрик, Юрий Strike Терещенко и Владислава Захлебина.

Распределение призового фонда

Общий призовой фонд финала первого сезона составит 300 000 грн.

● Первое место – 150 000 грн

● Второе место – 75 000 грн

● Третье место – 37 500 грн

● Четвертое место – 37 500 грн

Призовой фонд региональных этапов будет состоять из геймерского оборудования титульного партнера бренда Logitech G.

Призовой фонд турниров NCL Major:

● Первое место – LOGITECH G815 RGB Mechanical Gaming Keyboard

● Второе место – Logitech G PRO X Gaming Headset

● Третье место – LOGITECH G PRO Wireless Gaming Mouse + LOGITECH Gaming Mouse Pad G640

Призовой фонд турниров NCL Minor:

● Первое место – LOGITECH G413 Mechanical Gaming Keyboard

● Второе место – LOGITECH G PRO Gaming Headset

● Третье место – LOGITECH G502 HERO High Performance Gaming Mouse + LOGITECH Gaming Mouse Pad G640

Партнеры лиги

Титульным партнером лиги выступит бренд Logitech G.

Logitech G – бренд компании Logitech International, глобального лидера в производстве аксессуаров для персональных компьютеров и приставок. Logitech G предоставляет игрокам всех уровней передовые клавиатуры, мыши, гарнитуры, игровые поверхности и продукты для симуляторов, такие как рули и штурвалы, благодаря инновационному дизайну, прогрессивным технологиями и искренней приверженности игровому процессу. Швейцарская открытая акционерная компания Logitech International, основанная в 1981 году, котируется на Швейцарской фондовой бирже (LOGN) и на бирже Nasdaq (LOGI) в США. Больше о продуктах Logitech G можно узнать на logitechG.com, в Instagram Logitech G или на @LogitehG

"Изобретать будущее игрового процесса для всех игроков лежит в основе нашей ДНК – и это определяет всё, что мы делаем. Поэтому мы с удовольствием объявляем, что станем титульным партнёром Национальной Киберспортивной Лиги в Украине," – сказал Александр Мазилу, Глава региона Южная и Восточная Европа (Румыния, Украина, Болгария, Молдова), Logitech Europe S.A.

Официальным партнером лиги выступит бренд Parimatch . Parimatch – лидер индустрии беттинга. Компания поддерживает спортивные федерации, команды, отдельных спортсменов и также уделяет внимание развитию киберспорта.

"Мы рады сотрудничать с национальной Лигой, помогать развитию локального киберспорта в Украине. Несмотря на то, что киберспорт является глобальным явлением, необходимо помнить про то, как все начиналось, как появлялись первые чемпионы, проходили первые чемпионаты. Мы представляем себе азарт и желание победить тех, кто будет собираться в небольших аренах (клубах) по всей стране, чтобы дойти в итоге до большого национального финала и стать чемпионами страны. Любое развитие локальной сцены – это развитие индустрии в целом, желаем удачи всем участникам", – сказал Степан Шульга, Head of Esports компании Parimatch.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram