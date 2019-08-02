В Украине разработали более жесткие нормы для размещения детских садов и школ: что это значит

В Украине согласно новым государственным строительным нормам пешеходная доступность от жилого дома до ближайшей школы должна составлять 750 м, до детского сада – 300 м.

Как рассказал в интервью Украинскому радио заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, на 1000 жителей должно быть 38 мест в детском саду и 135 мест в школах.

"В городах-миллионниках есть проблема по построению школ и садиков – нет территорий. Чтобы построить школу, надо полтора гектара земли. В центральных районах мы разрешили встраивать детские сады в здание жилого комплекса. Также мы хотим позволить встраивать в жилые дома начальные классы", – рассказал Парцхаладзе.

По его словам, было проанализировано школы и детсады Украины. Очень ужасное состояние в областных городах, например, Ривне, Ивано-Франковск, Винница. Школы переполнены, а дети учатся в несколько смен.

"Например, в том же Ривне это примерно 30-40% школ. И это очень некомфортно для детей. Мы уже сделали несколько шагов, чтобы это устранить, но это невозможно сделать сразу", – добавил чиновник.

Строительство школ akvilon.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что ждет украинскую школу с 1 сентября.

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